Venda de cervejas cresceu 8% no Brasil em 2022, diz pesquisa

O consumo de cerveja em 2022 alcançou o volume de cerca de 15,4 bilhões de litros, que representa um crescimento de 8% em relação a 2021, de acordo com levantamento da Euromonitor International, para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).



Com o retorno de grandes eventos, festas e torneios esportivos, as vendas da cadeia cervejeira apresentou alta de aproximadamente 19,8% em comparação a 2021, totalizando R$ 277,4 bilhões ante R$ 231,6 bilhões no ano anterior.

O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo de cerveja e a produção representa 2% do Produto Interno Bruto, gerando mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, com massa salarial de R$ 27 bilhões.

O presidente executivo do Sindicerv, Márcio Maciel, disse que o resultado destaca a importância do setor na economia do País.

“Mesmo em um período tão desafiador para a economia e a indústria, marcado pelo cenário de alta inflacionária, somado a restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia, o resultado consolida a relevância e o compromisso do setor cervejeiro no desenvolvimento econômico e social do Brasil, disse.

A categoria de cerveja mais popular continua sendo a lager, que representa 97% do volume total de vendas de cerveja no varejo. Skol e Brahma permaneceram na liderança das marcas com maior volume de consumo no País, seguida da Antarctica, Itaipava, Nova Schin e Kaiser.

Cervejas zero álcool também estão em alta

O levantamento revelou ainda que a cerveja não alcoólica registrou bons números em 2022, com volume de 380 milhões de litros vendidos, um crescimento de 37,6% nas vendas em comparação com 2021.

