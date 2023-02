Valor pago em processos trabalhistas no Ceará aumenta 36%

Foram R$ 595 milhões pagos a trabalhadores cearenses no ano passado, conforme dados do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

O valor pago em processos trabalhistas no Ceará fechou em alta de 36% no ano passado. Isso porque, os R$ 436 milhões de 2021 agora foram para R$ 595 milhões em 2022.

Ainda houve aumento de 12% nas ações trabalhistas no ano passado, quando foram recebidos 43.382 processos ante 38.681 do ano imediatamente anterior.

Mas, de resoluções, a Justiça do Trabalho do Ceará solucionou 45 mil processos em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso significa que, além dos processos novos recebidos, os magistrados julgaram mais de 2 mil processos remanescentes.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e apontam que grande parte desses processos, cerca de 40%, foi resolvida por meio de acordos firmados em uma das 37 varas do trabalho do estado ou no Centro de Conciliação do TRT (Cejusc).

“Havia claramente uma crise financeira, mas, mesmo assim, conseguimos manter esses patamares. A ideia é crescer com a ampliação da estrutura do Cejusc e também com a ampliação e participação da varas do trabalho”, disse, em comunicado, o coordenador Cejusc de primeiro grau, juiz do trabalho André Barreto.

Já o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará (Atrace), Marcelo Pinheiro, frisa que a pandemia foi responsável pelo represamento de ações trabalhistas.

Para os próximos anos, ambos acreditam que as ações trabalhistas devem continuar aumentando, já que muitas empresas fizeram demissões durante a pandemia e não quitaram as verbas rescisórias desses trabalhadores demitidos.

Dentre as maiores queixas registradas estão falta do pagamento do aviso-prévio, da multa de 40% do FGTS e de férias proporcionais.

“Uma boa parte dessas demandas pode ser solucionada por meio de conciliação. A Justiça do Trabalho tem uma boa estrutura para tanto”, complementa o presidente da Atrace.

Conciliação



Para se ter ideia, qualquer uma das partes interessadas ou por advogados podem requerer conciliação, basta entrar em contato com o Cejusc, que notificará os interessados para comparecerem à audiência.

As audiências podem ser feitas de forma presencial ou telepresencial por videoconferência.

As unidades atendem pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (85) 3308-5815, para processos da primeira instância, e (85) 3388-9424 para demandas da segunda instância.

O whatsapp (85) 99261-9299 também está disponível.

Mais notícias de Economia

Tags