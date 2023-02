Roubos e furtos: Saiba como são os seguros para celular no Dei Valor

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Vai curtir Carnaval e tem medo de enfrentar problemas? O Dei Valor traz uma seleção de opções de seguros que podem garantir a tranquilidade no feriadão

O período de Carnaval está chegando e a folia para muitos já começou. Como vivemos no Brasil, é preciso estar preparado para a possibilidade de transtornos como furtos, perdas e roubos. O Dei Valor traz uma seleção de opções de seguros que podem garantir a tranquilidade no feriadão.



Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Confira outros episódios do Dei Valor

1º episódio

2º episódio

3º episódio

4º episódio

5º episódio

6º episódio

7º episódio

8º episódio

9º episódio

10º episódio

11º episódio

12º episódio

13º episódio

15º episódio

16º episódio

17º episódio

18º episódio

19° episódio

20º episódio

21º episódio

22º episódio

23º episódio

24° episódio

25° episódio

26° episódio



27° episódio

28° episódio

29° episódio

30° episódio

31° episódio

32° episódio

33° episódio



34° episódio 35° episódio 36° episódio

37° episódio

38° episódio

39° episódio

40° episódio 41° episódio 42° episódio

43° episódio 44° episódio 45° episódio 46° episódio 47° episódio 48° episódio 49° episódio 50° epidósio 51° episódio



52º episódio

53° episódio

54° episódio

55° episódio

56° episódio

57° episódio

58° episódio

59° episódio

60° episódio

61° episódio 62° episódios 63° episódio 64° episódio 65° episódio 66° episódio 67º episódio 68º episódio 69º episódio 70º episódio 71° episódio Especial Eleições 2022 72º episódio 73º episódio 74º episódio 75º episódio 76º episódio 77º episódio 78º episódio 79º episódio 80º episódio 81º episódio 82º episódio 83º episódio 84º episódio 85º episódio 86º episódio

Mais notícias de Economia

Tags