Fortaleza tem 75,4% de consumidores endividados, diz pesquisa

Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza apontou ainda que 22,2% dos consumidores da capital cearense possuem pagamentos em atraso

Segundo a pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, 75,4% dos consumidores da capital cearense possuem algum tipo de dívida, representando um aumento de 2,4 pontos percentuais em relação a novembro e dezembro de 2022.

O estudo foi divulgado nesta quarta-feira, 15, pela Fecomércio-CE, através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), trazendo os resultados do bimestre de janeiro e fevereiro de 2023.

Já a proporção de consumidores com pagamentos em atraso teve diminuição de 5,1 pontos percentuais, passando de 27,3%, em novembro e dezembro, para 22,2% no atual período.

Os grupos com mais inadimplências são os homens (23,3% alegam possuir contas em atraso), com idade entre 25 e 34 anos (25,4%) e renda familiar mensal entre cinco e dez salários mínimos (22,8%).

O estudo aponta ainda que o tempo médio de atraso é de 69 dias e a principal justificativa para o não pagamento das dívidas é a necessidade de se adiar o pagamento para usar os recursos em outras finalidades, com 50% das respostas.

O desequilíbrio financeiro foi citado por 44,3%, seguido da contestação das obrigações (4,6%) e da perda de prazo por esquecimento (4,2%).



Em relação ao comprometimento de renda, o consumidor de Fortaleza está usando, em média, 42,4% da renda familiar para pagar dívidas. Os instrumentos mais utilizados pelos consumidores são cartões de crédito (81,2%), financiamento bancário (14,5%); empréstimos pessoais (11,2%), carnês e crediários (4,6%) e cheque especial (1,5%).

