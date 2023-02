Fluxo cambial total no ano até 10 de fevereiro é positivo em US$ 7,821 bi, diz BC

O Brasil País registrou fluxo cambial positivo de US$ 7,821 bilhões em 2023 até 10 de fevereiro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 15. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 6,115 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final oficial de cada mês só será conhecido na terceira semana do mês subsequente.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,993 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 63,791 bilhões e retiradas no total de US$ 59,798 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 3,828 bilhões, com importações de US$ 24,578 bilhões e exportações de US$ 28,406 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,290 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,987 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 20,130 bilhões em outras entradas.

Janeiro

Depois de encerrar dezembro com saídas líquidas de US$ 13,808 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,169 bilhões em janeiro, conforme o Banco Central.

Na semana passada, o BC havia informado a prévia do resultado do primeiro mês de 2023, que era de entrada de US$ 4,176 bilhões.

Em janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,378 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 48,281 bilhões e retiradas no total de US$ 45,903 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de janeiro foi positivo em US$ 1,791 bilhão, com importações de US$ 18,987 bilhões e exportações de US$ 20,778 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,246 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,675 bilhões em PA e US$ 14,857 bilhões em outras entradas.

Parcial de fevereiro

Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ 4,169 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,651 bilhões em fevereiro, até o dia 10, conforme o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,615 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 15,510 bilhões e retiradas no total de US$ 13,896 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de fevereiro, até o dia 10, foi positivo em US$ 2,037 bilhões, com importações de US$ 5,591 bilhões e exportações de US$ 7,628 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,043 bilhão em ACC, US$ 1,312 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,273 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,625 bilhões na semana passada, de 6 a 10 fevereiro, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 829 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 9,155 bilhões e retiradas no total de US$ 8,325 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,795 bilhão, com importações de US$ 3,164 bilhões e exportações de US$ 4,960 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 610 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 838 milhões em PA e US$ 3,512 bilhões em outras entradas.

Tags