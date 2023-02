Deputados reduzem efeito do corte de incentivos na indústria do Ceará

Deputados aprovaram na Assembleia texto que cria o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF), mas com alíquota de 8,5%, menor do que a proposta pelo Governo do Estado

Uma emenda aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará diminui o impacto a empresas que recebem incentivos fiscais no Ceará.

Isso porque, a composição do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF) passará a ser de 8,5% do incentivo concedido à empresa industrial contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará.

A medida revisa proposta do Governo do Estado, que queria alíquota de 12%.

Além disso, aumenta o limite de faturamento das empresas que terão parte do incentivo para o Fundo, antes proposto em R$ 8 milhões no fechamento de 2022 e agora passa para igual ou superior a R$ 17 milhões pela emenda.

Outra mudança importante feita na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) pelos deputados foi a duração do FESF. A proposta enviada pelo governo Elmano de Freitas (PT) previa que a cobrança durasse 36 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Na AL-CE, o texto mudou e agora o FESF durará 12 meses, podendo ser renovado por mais seis meses, "se não houver equilíbrio fiscal comprovado".

Quais empresas serão afetas pela medida?

O FESF será composto por 8,5%, pelos 12 meses de vigência do FESF, do incentivo concedido à empresa contribuinte do ICMS beneficiário do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).

A contribuição será devido pelas empresas que desenvolvam atividade industrial cujo faturamento no exercício de 2022 tenha sido igual ou superior a R$ 17 milhões.

