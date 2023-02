Demanda das empresas por crédito cresce 1,8% no Ceará

O resultado do Estado foi na contramão do Brasil, que retraiu em 0,2% o pedido por financiamentos das empresas

Na contramão do resultado do Brasil, que apresentou queda de 0,2%, a demanda das empresas por crédito fechou 2022 com alta de 1,8% no Ceará, conforme pesquisa da Serasa Experian divulgada nesta quarta-feira, 15 de fevereiro.

Dentre as nove unidades da Federação do Nordeste, o Estado é o 7º em aumento de demanda. As empresas do Piauí (3,3%), Maranhão (3%), Paraíba (2,5%), Bahia (2,3%), Rio Grande do Norte (1,9%), e Sergipe (1,9%) realizaram mais pedidos por crédito que o Ceará.

Em verdade, na Região, apenas Alagoas (-4,4%) teve decréscimo no índice apresentado pela Serasa Experian.

Veja demanda por crédito das empresa por estado

Dados do Brasil

Em relação ao resultado de retração no Brasil, a avaliação da pesquisa é que o resultado pode indicar equilíbrio dos negócios após passarem por dificuldades no primeiro ano da pandemia. O levantamento não indicava queda anual desde 2020, em que foi registrado -4,1%.

“Em 2022, a alta dos juros e o maior grau de incerteza na economia, afastaram as médias e grandes empresas do crédito. Apenas as micro e pequenas empresas mantiveram estável o seu nível de demanda por crédito em 2022 com relação ao ano anterior”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Já na análise por porte, o estudo mostra que a queda mais acentuada foi na demanda por crédito das médias empresas (-8,1%), seguida pelas grandes (-4,9%) e as pequenas que fecharam sem nenhuma movimentação de retração ou crescimento.

E na visão por setores, todos, exceto o de serviços, terminaram 2022 em declínio.

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda das Empresas por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de cerca de 1,2 milhão de CNPJ consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

A quantidade de CNPJ consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre as empresas e as instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100).

O indicador é segmentado por região geográfica, setor e porte.

