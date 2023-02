Colômbia: PIB cresce 2,9% no 4º trimestre de 2022 ante igual período de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,9% no quarto trimestre do ano passado ante o mesmo período de 2021, informou a agência oficial de estatísticas do país nesta quarta-feira, 15. O resultado representa uma desaceleração após avanço anual de 7,8% nos três meses anteriores.

Em 2022 como um todo, o PIB colombiano cresceu 7,5%. Segundo a Capital Economics, o número indica que a economia do país teve desempenho melhor do que o de pares regionais. A consultoria prevê que, em 2023, a expansão econômica deve se desacelerar a 0,8%.

