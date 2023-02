"Ceará está fazendo o seu dever de casa", diz líder do governo sobre medidas fiscais

O líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia, Romeu Aldigueri (PDT), disse nesta quarta-feira, 15, que o Ceará “está fazendo o seu dever de casa” ao defender as medidas econômicas e fiscais apresentadas pela gestão ao Legislativo, paralelamente à votação da reforma administrativa.

Segundo o pedetista, entre as iniciativas adotadas nesse sentido, estão a venda de R$ 400 milhões em ativos, a redução em R$ 300 mil no tamanho da máquina estadual e de custeio, além do alongamento da dívida, com o pedido de empréstimo de R$ 900 milhões. Essa última medida integra um pacote de medidas econômicas submetidas pelo governo à votação no Plenário da Assembleia.

“São sete anos consecutivos nos quais o estado é o que mais investe, percentualmente falando, recursos públicos, mostrando que o Ceará está fazendo sua parte e que continua sendo o estado que mais gera mais emprego e mais cresce no país. Ou seja, é um estado que investe muito e que busca efetivamente o desenvolvimento socioeconômico”, destacou Aldigueri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o aumento da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o líder do governo lembrou que “as regras só valerão a partir do ano que vem. Onze estados da federação já fizeram isso no ano passado. O Ceará é hoje um estado equilibrado, mas nós tivemos aí a perda de R$ 2,3 bilhões em arrecadação”.

Ele acrescentou que o aumento de 18% para 20% na alíquota do ICMS, “é para ser investido em saúde, segurança e acontece em virtude do Governo Federal anterior ter mudado a regra do juro, mexendo com tributos exclusivos do tesouro estadual, o maior indutor para o Fundeb e 25% desses recursos são repassados para os municípios”.

Sustentabilidade fiscal

Já quanto ao projeto de criação do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (Fesf), Romeu Aldigueri, afirmou ter havido negociação com o setor produtivo. O projeto original, a propósito foi alvo de emendas que reduziu de 12% para 8,5% o percentual de contribuição sobre incentivos fiscais concedidos e aumentou de R$ 8 milhões para R$ 17 milhões, o faturamento mínimo registrado em 2022 para que uma empresa precise contribuir com o fundo.



Também houve redução do prazo de cobrança. O fundo é previsto para durar 12 meses, com possibilidade de prorrogação por seis meses, se não houver equilíbrio fiscal comprovado até lá. Inicialmente, o período seria de 36 meses (3 anos), prorrogáveis por mais 36 meses.

Propostas votadas

A reforma administrativa proposta pelo governador Elmano de Freitas (PT) foi a primeira proposta aprovada nesta quarta-feira, 15, com placar de 34 votos a 9.

Na sequência, foi votado justamente o Fesf. Na mensagem enviada, foi argumentado que o dinheiro do fundo será destinado ao "equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado". E 50% do valor deverá ir, "preferencialmente", para realização de cirurgias eletivas e ações de combate à fome.

Como compensação, o projeto prevê que poderá haver prorrogação do prazo pelo qual a empresa terá benefício tributário no Ceará, pelo dobro do período em que houver recolhimento do dinheiro para compor o novo fundo.

Outras mensagens ainda irão a votação, como o aumento do ICMS e a permissão para um empréstimo de R$ 900 milhões do Banco do Brasil. (Com informações da repórter Júlia Duarte)

Mais notícias de Economia

Tags