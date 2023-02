Cade aprova venda de CSP para ArcelorMittal sem restrições; entenda o caso

Após pedido de revisão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) confirmou sem restrições a venda da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a ArcelorMittal. O despacho de aprovação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14.

A operação envolve a venda de 100% das ações da siderúrgica por US$ 2,2 bilhões.

No documento, o Cade ratifica o parecer emitido em janeiro, que já dava sinal verde à aquisição, nos mesmos moldes e valores.

No pedido de revisão de condições de mercado, feito pela empresa Usiminas, avaliado e negado pela conselheira Lenisa Rodrigues Prado, foram apontados riscos na operação, tais como fechamento de mercado, aumento de custos para a concorrência, além de compartilhamento de dados sensíveis.

"Considerando os esclarecimentos prestados pelos advogados das requerentes, os quais reputo suficientes a dirimir as dúvidas por mim suscitadas no despacho decisório 2 (SEI 1182217), declino da avocação e acompanho integralmente as razões do Parecer nº 27/2022/CGA3/SGA1/SG (SEI 1167264), que aprovou sem restrições o Ato de Concentração."

Após a publicação da decisão, a ArcelorMittal, por meio de nota, informa que o "processo segue, agora, para sua fase final de tramitação e, até a sua conclusão com a assinatura dos documentos de fechamento da operação, as empresas continuarão operando de forma independente, respeitando estritamente as regras de governança e Compliance, incluindo sob a perspectiva concorrencial".

Ainda por meio de nota, a empresa declara estar "confiante na conclusão da fase final da transação até o final de fevereiro e seguimos trabalhando com o planejamento da integração entre as empresas".

A CSP é uma siderúrgica que pertence aos grupos econômicos da Vale, em parceria com os sul-coreanos Posco e Dongkuk.

O negócio foi anunciado em julho de 2022 e foi recebido com boas expectativas pelo Governo do Ceará e setor empresarial cearense, que espera que a ArcelorMittal amplie os investimentos na CSP e impulsione a indústria a novos produtos (como aço verde) e fonte de energia renovável (por conta da perspectiva de uso de energia eólica e solar, além do hidrogênio).

