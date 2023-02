Banrisul tem lucro líquido ajustado de R$ 251,1 mi no 4º trimestre

O Banrisul registrou lucro líquido ajustado de R$ 251,1 milhões no quarto trimestre de 2022, aumento de 82,1% frente ao trimestre anterior e praticamente estável em relação aos R$ 258 milhões do quarto trimestre do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) caiu para 10,9% no quarto trimestre, de 11,6% no mesmo intervalo de 2021.

Segundo o banco, o resultado do quarto trimestre reflete, principalmente, o crescimento da margem financeira, da carteira de crédito e das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

O lucro líquido ajustado em 2022 atingiu R$ 780,8 milhões, representando uma queda de 21,2% frente a 2021. O ROAE cedeu de 11,4% em 2021 para 8,5% no ano passado.

Os ativos totais somavam R$113,166 bilhões em dezembro de 2022, 7,4% acima de dezembro de 2021. O patrimônio líquido estava em R$ 9,42 bilhões em dezembro do ano passado, acima dos R$ 9,048 bilhões em dezembro de 2021. O índice de Basileia caiu de 18,4% em dezembro de 2021 para 17,6% em dezembro do ano passado.

A carteira de crédito do Banrisul alcançou, em dezembro de 2022, R$ 49,1 bilhões, 19,7% superior ao patamar de dezembro de 2021. O crescimento foi puxado pelo agronegócio, crédito comercial para pessoa física e jurídica, comércio exterior e financiamento imobiliário.

O crédito comercial pessoa física alcançou saldo de R$ 25,5 bilhões em dezembro de 2022, aumento de 10,3% em 12 meses, capitaneado pelas operações de crédito consignado, que cresceram R$ 1,7 bilhão.

Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica, frente ao ano de 2021, tiveram alta de 23,3% em 12 meses, atingindo saldo de R$ 8,9 bilhões em dezembro de 2022; lideradas pelas linhas de capital de giro, em especial nas linhas de crédito com fundos garantidores.

Em dezembro de 2022, a carteira de crédito rural atingiu R$ 7,9 bilhões, crescimento de 62,9% em relação a dezembro de 2021. O banco informa que no Plano Safra 2022/2023 irá disponibilizar para mais de 50 mil produtores rurais em torno de R$ 7 bilhões em crédito, sendo que 66% desse volume, já foi concedido até dezembro de 2022.

