Abono salarial: Pagamento do Pis/Pasep iniciou, veja como sacar

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), começam a ser pagos a partir desta quarta, 15 de fevereiro para alguns grupos. Os benefícios são estendidos a 23,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada, além de servidores públicos.

O pagamento do abono salarial será dividido em seis lotes, com possibilidade para sacar até o dia 28 de dezembro. Para o PIS, considera-se o mês em que o trabalhador nasceu, enquanto o Pasep utiliza o número final de inscrição no programa.

A partir de 15 de fevereiro, o PIS estará disponível para os nascidos em janeiro e fevereiro, enquanto o PASEP será liberado para quem tem o 0 como o número final de inscrição.

Veja abaixo mais detalhes sobre como consultar, quem tem direito, quais os valores e as datas de pagamento.

PIS/Pasep 2023: Consulta ao benefício

A consulta dos trabalhadores está disponível desde o dia 5 de fevereiro por meio do portal Gov.br, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (Android ou iOS) ou pelo número 158.

É preciso ter uma conta autenticada no Gov.br e digitar o número do CPF. Em seguida, o indivíduo deve procurar a opção “Benefícios”, selecionando depois “Abono Salarial”.

O trabalhador do setor privado pode conferir a sua situação com o número 0800-726-0207 ou acessar os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Os servidores públicos, por outro lado, podem consultar o site do Banco do Brasil.

PIS/Pasep 2023: Quem recebe ou não o abono salarial

A inscrição do trabalhador deve ter, pelo menos, cinco anos, com trabalho formal a partir de 30 dias, considerando o ano-base (no caso, 2021). Outro aspecto a ser correspondido diz respeito à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), onde os dados devem ser informados corretamente pelo empregador.

Não recebem abono salarial, empregado (a) doméstico (a); trabalhadores rurais empregados por pessoa física; trabalhadores urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica.

PIS/Pasep 2023: Valor do abono salarial

O valor dependerá da quantidade de meses trabalhados, entre R$ 108,50 para um mês (30 dias) de trabalho e R$ 1.302,00 com todos os 12 meses contabilizados.

Calendário do PIS 2023

Mês - Recebe a partir

Janeiro - 15 de fevereiro

Fevereiro - 15 de fevereiro

Março - 15 de março

Abril - 15 de março

Maio - 17 de abril

Junho - 17 de abril

Julho - 15 de maio

Agosto - 15 de maio

Setembro - 15 de junho

Outubro - 15 de junho

Novembro - 17 de julho

Dezembro - 17 de julho

Calendário do Pasep 2023

Final da inscrição - Recebe a partir

0 - 15 de fevereiro

1 - 15 de março

2 - 17 de abril

3 - 17 de abril

4 - 15 de maio

5 - 15 de maio

6 - 15 de junho

7 - 15 de junho

8 - 17 de julho

9 - 17 de julho

