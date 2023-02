Lula assina MP que retoma o Minha Casa, Minha Vida; veja o que muda

Faixa 1 atenderá famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira, 14, a medida provisória que determina a retomada do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O programa vai contemplar famílias que moram em áreas urbanas que recebem até R$ 8 mil de renda bruta por mês.

Para áreas urbanas, o faixa 1 atenderá famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Já o Faixa 2 contempla núcleos familiares com renda bruta mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400. O faixa 3 urbano atenderá famílias com renda bruta mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000.

Já o atendimento para áreas rurais será direcionado a famílias que têm renda bruta anual de até R$ 96 mil. O faixa Rural 1 contempla quem tem renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. O Faixa Rural 2 atenderá famílias com renda bruta anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800. Já o Faixa Rural 3 servirá para famílias com renda bruta anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000.

Os novos valores das faixas do programa não levam em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família.

Retomada de obras

A MP foi assinada durante cerimônia de entrega de dois conjuntos habitacionais em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, com um total de 684 apartamentos. De acordo com o Governo, devem ser entregues 2 milhões de unidades habitacionais até 2026.

"A roda-gigante do País começar a girar", afirmou Lula. Ele afirma que este foi o início da reconstrução do País com a retomada de obras paralisadas.

"A partir de hoje, vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Vamos visitar Estados, cidades, e fazer com que obras paralisadas voltem a ser construídas. São 14.800 obras paradas e vamos tocar todas elas", declarou o presidente, que ainda disse que a cidade baiana mereceria uma universidade.

"Vamos voltar a sorrir, ter esperança, alegria, isso vai acontecer porque montei um governo de muita qualidade. Se fosse a seleção, teria montado a melhor seleção que o Brasil já conheceu", brincou Lula. Ele voltou a afirmar que o governo não tem espaço para errar.

Com informações da Agência Estado

