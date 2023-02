Casa Azul abre inscrições para acelerar de 60 startups do Nordeste

Alavancada pelo edital do Fundeci, do Banco do Nordeste (BNB), a Casa Azul Ventures irá desenvolver programa de capacitação e aceleração de startups

Estão abertas as inscrições para escolha de 60 startups a serem acelerada pela Casa Azul Ventures, aceleradora de startups do Grupo de Comunicação O POVO. Interessados podem ver as condições no site. A ação faz parte do edital que liberou R$ 2,4 milhões em recursos para financiar aceleração de empresas inovadoras na Região.

Alavancada pelo edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste (BNB), a Casa Azul Ventures irá desenvolver programa de capacitação e aceleração de startups por meio do movimento Delta-v.

Podem concorrer, empresas inovadoras sediadas na região Nordeste, cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. As startups escolhidas receberão mentoria especializada e capacitação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ideia do programa é ampliar oportunidades de negócios para as empresas inovadoras escolhidas, explica o COO da Casa Azul Ventures, Maurício Cardoso. "Assim como na dinâmica espacial, queremos impulsionar as startups do Nordeste para órbitas maiores, outros mundos, para que assim possam decolar e escalar seus negócios".

Presente no mercado Venture Capital desde 2017, tem em seu portfólio 22 startups, das quais 12 estão ativas. Dinâmica, a Casa Azul vem se consolidando cada vez mais no mercado com soluções Services for Business to Business (B2B Saas) e Business to Business to Client (B2B2C).

SERVIÇO

Casa Azul Ventures

WhatsApp (para contato e apresentação de Pitch): Clique aqui

Site: www.casaazul.vc



www.casaazul.vc



Tags