Vivo ativa 5G na frequência de 3,5 GHz em mais 12 cidades

A Vivo ativou o sinal 5G em mais 12 cidades brasileiras: Feira de Santana (BA), Serra (ES), Vila Velha (ES), Guarulhos (SP), Osasco (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), Belford Roxo (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), São Gonçalo (RJ), Niterói (RJ) e Nova Iguaçu (RJ).

A iniciativa acompanha o cronograma estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ativação do sinal nas localidades com mais de 500 mil habitantes. Além destas cidades, todas as capitais do País já contam com a nova geração de internet móvel.

A partir de agora, todos os clientes da Vivo nessas novas cidades terão acesso à rede a partir de um smartphone ou tablet compatíveis, desde que estejam dentro da área de cobertura.

O 5G estará, inicialmente, apenas em alguns bairros dos municípios, embora a companhia já tenha informando que está atuando na ampliação para mais regiões. A lista de bairros atendidos pela Vivo com o 5G nas novas localidades são os seguintes:

- Guarulhos: Centro, Jardim Álamo e Vila Endres.

- Osasco: Centro, Presidente Altino e Vila Osasco.

- Santo André: Centro, Jardim, Jardim Bela Vista, Vila Alpina, Vila Bastos, Vila Guiomar e Vila Santa Teresa.

- São Bernardo do Campo: Centro, Baeta Neves, Jardim do Mar e Jardim Nova Petrópolis.

- Feira de Santana: Baraúna, Capuchinos, Caseb, Centro, Centro Industrial Subaé e Cruzeiro.

- Serra: Carapina, Colina de Laranjeiras, Diamantina, Fátima, Jardim Carapina, Jardim Limoeiro, Laranjeiras, Laranjeiras Velha, Parque Residencial das Laranjeiras, Planalto de Carapina, Santa Luzia e Valparaíso.

- Vila Velha: Centro, Divino Espírito Santo, Itapuã, Olaria e Praia da Costa.

- Belford Roxo: Prata.

- Campos dos Goytacazes: Centro, Parque Santo Amaro, Parque São Caetano e Parque Tamandaré.

- São Gonçalo: Brasilândia e Centro.

- Niterói: Centro, Icaraí e Ingá.

- Nova Iguaçu: Centro, Jardim Pernambuco e Moquetá.

