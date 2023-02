Sine/IDT projeta 1,5 mil vagas temporárias no Carnaval no CE

A retomada das festas de Carnaval deve deixar um saldo positivo no mercado de trabalho no Ceará. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) estima que aproximadamente 1,5 mil empregos temporários devam ser gerados, especialmente no setor de serviços, nos segmentos de bares e restaurantes, transporte e hospedagem.

As ocupações mais demandadas são para garçom, cumim, recreador, recepcionista, operador de caixa, vigilante e segurança de eventos e camareira.

Das vagas projetadas, 1,4 mil já foram captadas até o início de fevereiro, segundo o levantamento do Sine/IDT. Nesse contexto, destacam-se as oportunidades geradas pelas festas públicas e privadas que estão movimentando os diversos polos carnavalescos em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também já foram confirmadas festas em Aracati, Beberibe, Paracuru e Camocim, bem como alguns municípios da região serrana, que também desenvolvem programação nessa data e atraem um público diferente das outras regiões.

Para o presidente do IDT, Vladyson Viana, esses eventos geram oportunidades de trabalho direto e indireto, movimentando a economia informal, por meio da venda de alimentação, indumentárias e bebidas.

“Somos um estado com vocação para o turismo, com belas praias e uma estrutura preparada para atender bem. Acreditamos que eventos desse porte são oportunidades de ampliação do número de turistas e movimentação da economia local,” acrescenta Viana, indicado para assumir a Secretaria do Trabalho.

Saiba mais detalhes das vagas:

De acordo com o IDT, os interessados nas ofertas devem agendar atendimento nas unidades através do site do Sine/IDT . Mais informações: Central de Atendimento ao Cliente – 0800 591.0313

Mais notícias de Economia

Tags