Governo não fará orientação sobre meta de inflação em reunião do CMN, diz Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o governo não fará uma orientação sobre a meta de inflação ao Conselho Monetário Nacional (CMN), em referência à reunião do CMN na quinta-feira, 16. De acordo com ele, caberá às pessoas que compõem o Conselho "interpretar a melhor forma de fazer com que essa política seja traduzida na prática".

De acordo com Pimenta, é natural que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, conversem sobre o assunto durante a semana, na expectativa sobre a reunião. "Mas não há uma orientação do governo enquanto uma ação de governo para que seja adotada essa ou aquela medida", disse.

O ministro comentou ser evidente que há uma expectativa de que a polícia econômica tenha uma preocupação com equilíbrio fiscal e meta de inflação, mas que isso precisa ser construído em um "panorama mais amplo". Pimenta, então, citou meta de crescimento, geração de emprego e compromisso com combate à fome.

"Queremos, cada vez, mais que o Conselho Monetário Nacional possa pensar em uma política que será executada pelo Banco Central mas que tenha essa dimensão", afirmou o ministro aos jornalistas, após sair da reunião do Diretório Nacional do PT.

