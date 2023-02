FecomercioSP: Condições econômicas das famílias paulistanas sobem 3,1% em janeiro

Embora o ano tenha começado com 25% das famílias moradoras de São Paulo em situação de inadimplência, o cenário de condições econômicas registrou alta de 3,1% em janeiro. É o que mostra o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Federação do Comércio de São Paulo (FecomercioSP). No contraponto anual, a alta foi ainda mais significativa, de 34,3%.

O Índice de Confiança do Consumidor, o ICC, outra pesquisa de confiança da entidade, também seguiu na linha positiva e apontou crescimento de 2,1% em janeiro. Para a FecomercioSP, começar o ano com indicadores positivos para o bolso do consumidor traz ânimo à economia e aos empresários do comércio.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) é apurada mensalmente pela FecomercioSP desde fevereiro de 2004. São entrevistados aproximadamente 2,2 mil consumidores na capital paulista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) é realizado desde janeiro de 2010 e também consulta 2,2 mil consumidores na capital paulista. O ICF é composto por sete itens: Emprego Atual; Perspectiva Profissional; Renda Atual; Acesso ao Crédito; Nível de Consumo; Perspectiva de Consumo e Momento para Duráveis.

O índice vai de zero a 200 pontos, e leitura abaixo de cem pontos é considerada insatisfatória, e acima de cem pontos, satisfatória. O objetivo da pesquisa é prover um indicador antecedente de vendas do comércio, tornando possível, a partir do ponto de vista dos consumidores, e não por uso de modelos econométricos, uma ferramenta para o varejo, os fabricantes, as consultorias, assim como para as instituições financeiras.

Tags