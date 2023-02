Banca de concurso de secretaria de Fortaleza é confirmada; veja detalhes

A Prefeitura de Fortaleza confirmou o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como organizador do novo concurso para a Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin). A dispensa de licitação para contratação da banca foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 10.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o concurso será para 50 vagas destinadas à pasta. O último edital de prova feito por esta secretaria foi há uma década.

Confira os cargos e quantidades de vagas:

Auditor do Tesouro Municipal - 30 vagas;



Analista Fazendário Municipal (antigo Analista do Tesouro Municipal) - 20 vagas.

O que é necessário para se inscrever:

Ambos exigem nível superior. Para se inscrever a auditor do Tesouro Municipal é necessário ter graduação em qualquer especialidade. Já para analista, o requisito é ter diploma de graduação nas áreas especificadas em edital.

Remuneração:

Os vencimentos básicos, conforme Lei recém-sancionada, são de R$11.655 para auditor do Tesouro Municipal e R$9.324 para analista fazendário municipal. Os servidores ainda contam com gratificações e adicionais.

Concurso estava suspenso por conta da pandemia

Os preparativos para o concurso começaram em 2020, mas a pandemia da Covid-19 fez com que o processo ficasse suspenso.

Agora, com a publicação da dispensa de licitação, o Cebraspe fica confirmado como o organizador. Ele será o responsável por receber as inscrições do concurso em seu site. Além de viabilizar e aplicar as etapas, como as provas objetivas.

Com a banca definida, o próximo passo será a elaboração do edital e do cronograma. Com tudo finalizado, o concurso será aberto. O município ainda não revelou quais são as datas previstas para o edital, inscrições e provas.

Antes de 2020, o edital do último concurso para Sefin de Fortaleza foi publicado em 2008. Na época foram disponibilizadas 60 vagas para auditores e analistas.

