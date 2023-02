Sócios aportam R$ 2 bilhões e Americanas prepara "maior Páscoa do mundo"

Os sócios referenciais da Americanas (AMER3) - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira - vão aportar R$ 2 bilhões no caixa da varejista para que ela possa preparar a "maior Páscoa do mundo". O "empréstimo" foi autorizado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Os bilionários estão viabilizando essa operação a partir da emissão de debêntures (títulos) que somam R$ 2 bilhões, conforme publicou o jornalista Lauro Jardim.

O primeiro desembolso, de R$ 1 bilhão, será feito pelos sócios de maneira imediata e emergencial. O restante do valor também será de responsabilidade dos sócios caso não haja investidores interessados na operação de debêntures.

Para garantir a Páscoa nas lojas, a Americanas teve de pagar à vista os fornecedores para a compra de 13 milhões de ovos de chocolate.

O anúncio ocorre em meio ao processo de recuperação judicial da varejista, que possui mais de R$ 40 bilhões em dívidas.

Na semana passada, a Americanas começou a notificar os shoppings onde tem lojas físicas que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não serão pagos, por conta do efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial.

Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação da varejista, entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve R$ 11,6 milhões aos shoppings espalhados por diversas regiões do País.

A nova lista de credores do processo de recuperação judicial da Americanas atualiza a dívida total da varejista com os cinco maiores bancos do País, de R$ 13,1 bilhões para R$ 15,2 bilhões. A maior alteração ocorreu na dívida da empresa com o Itaú Unibanco, que passou de R$ 2,9 bilhões para R$ 4,3 bilhões.

