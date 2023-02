Gasolina no Ceará chega a R$ 5,69; mais cara do Brasil pela 7ª semana

Há sete semanas a gasolina comercializada no Estado tem preço médio que supera todas as outras unidades da federação

O preço médio da gasolina no Ceará atingiu o maior valor do Brasil pela 7ª semana seguida, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A pesquisa semanal revela que o preço variou entre R$ 4,79 e R$ 5,99, que gerou um preço médio de R$ 5,69.

Olhando os preços médios dos outros estados, o mais próximo do Ceará é Roraima, com litro da gasolina custando R$ 5,66, depois vem o Rio Grande do Norte (R$ 5,60). Já a gasolina com preço médio mais baixo é comercializada no Amapá (R$ 4,72).

Já no caso da gasolina aditivada no Ceará, o preço variou entre R$ 4,89 e R$ 6,19. Isso gerou o preço médio de R$ 5,83.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Etanol

Nessa semana, o preço do litro do etanol no Ceará variou entre R$ 4,19 e R$ 5,85. Assim, a média do etanol nos postos de combustíveis foi R$ 4,64.

Diesel

O valor do litro do diesel variou entre R$ 6,42 e R$ 6,99 nesta semana no Estado. O preço médio de revenda chegou então a R$ 6,72.

Gás de cozinha (GLP)

No que se refere à situação do gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 kg - ou gás de cozinha, o valor médio no Ceará chegou a R$ 110,79, entre os dias 5/2 e 11/2.

Nessa semana, o preço mínimo encontrado pelo consumidor foi de R$ 94,99, enquanto o valor mais alto foi de R$ 125.

Mais notícias de Economia

Tags