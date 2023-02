Elon Musk procura voluntários para implante de chip cerebral; entenda

Jornalista no OPOVO

O bilionário Elon Musk avança com seu projeto de implante de chip cerebral. Por meio da empresa de biotecnologia Neuralink, Musk busca voluntários para os primeiros testes.

A ideia do bilionário é iniciar os teste até o fim do primeiro semestre deste ano. E um cadastro de voluntários para os testes com chip cerebral foi iniciado nessa semana.

A promessa da Neuralink é que os implantes beneficiem pessoas com problemas neurológicos, paralisia, cegueira, perda de memória entre outros problemas relacionados ao cérebro.

Antes de iniciar os teste em humanos, o bilionário garantiu que querem ser "extremamente cuidados". O chip é do tamanho de uma moeda e já foi testado em porcos e macacos.

A inscrição não é aberta a quem mora no Brasil, mas somente para pessoas maiores de 18 anos que residem nos Estados Unidos, além de possuir alguma condição associada ao cérebro, como as descritas pela Neuralink.

