Americanas revisa dívidas com terceiros de R$ 41,056 bi para R$ 42,290 bi

A Americanas divulgou na noite de sexta-feira, 11, por meio de fato relevante, uma nova lista de credores do seu processo de recuperação judicial. A relação traz um montante de dívidas com clientes de classe III, que representam as dívidas com terceiros, de R$ 42,290 bilhões - acima dos R$ 41,056 bilhões que constavam na primeira versão da lista, publicada em 25 de janeiro.

Na nova relação, a varejista revisou de R$ 3,2 bilhões para R$ 206,881 milhões a sua dívida com o BV. O banco havia pedido na Justiça a correção da lista de credores da Americanas, argumentando que a sua exposição à empresa era próxima de R$ 207 milhões.

Como mostrou o Broadcast, , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a expectativa já era de que a primeira lista apresentada pela varejista não fosse definitiva, já que a empresa teve pouco tempo para preparar as informações.

