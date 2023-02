G-20: Índia e Brasil alinham participação no encontro de ministros de agricultura

O Ministério da Agricultura informou que na quarta-feira (8) o ministro Carlos Fávaro recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, para debater a participação do Brasil no encontro de ministros de agricultura do G-20, em junho, em Hyderabad, na Índia. A pasta lembra que a presidência rotativa do G-20 está com a Índia e, em 2024, o Brasil assume a liderança o grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta.

Temas como segurança alimentar, tecnologia na agricultura e exportação de soja e óleo de soja também estiveram na pauta do encontro, segundo o Ministério da Agricultura. "O embaixador explicou que a forma de distribuição de alimentos na Índia vem mudando ao longo dos anos, bem como os hábitos alimentares dos indianos. Ele sugeriu a visita de uma missão de empresários brasileiros à Índia para entender essa nova realidade", informou a pasta.

Tags