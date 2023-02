Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 2,2% em janeiro, diz ABCR

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio avançou 2,2% em janeiro de 2023 ante dezembro de 2022, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Nas aberturas, o fluxo de veículos pesados avançou 1,1% na margem em janeiro, enquanto no fluxo de veículos leves a alta foi de 2,5%.

Na comparação com janeiro de 2022, o fluxo total de veículos cresceu 12,3%, puxado pelas altas de 15,3% dos veículos leves e de 2,4% nos veículos pesados na mesma comparação, de acordo com a ABCR.

"O desempenho positivo de leves nos últimos dois meses sugere a presença de um efeito positivo propiciado pelo período de férias e confraternizações entre 2022 e 2023, aparentemente em intensidade superior ao dos últimos dois anos, quando a pandemia afetou a rotina de trabalho presencial e atividades escolares", comentam os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Cardoso. "Além disso, em termos macroeconômicos, o cenário é preponderantemente favorável ao consumo de serviços, em especial, para as famílias de maior renda", acrescentam.

De acordo com os analistas, o fluxo de veículos pesados também tem crescido, embora o resultado ainda seja inferior ao registrado no primeiro semestre de 2022. "Do ponto de vista econômico, o setor capta a conjuntura industrial adversa, considerando a combinação de juros elevados, escassez de grupos de insumos e matérias primas para alguns subsetores industriais, em um contexto de menor demanda por bens de consumo", afirmam.

Nos últimos doze meses até janeiro, o fluxo total de veículos em estradas acumula alta de 7,4%, resultado do avanço de 9,3% dos veículos leves e 2,0% dos veículos pesados.

Estados

O fluxo total de veículos em rodovias com pedágio em São Paulo avançou 2,0% em janeiro frente a dezembro, em termos dessazonalizados, de acordo com a ABCR. O segmento de leves apresentou alta de 1,9%, enquanto os pesados tiveram alta de 0,1%.

Em relação ao mesmo período de 2022, o índice total aumentou 14,0%. O fluxo pedagiado de veículos leves cresceu 17,1%, enquanto o fluxo de pesados 3,0%. Nos últimos doze meses, o índice total acumula alta de 9,0%, fruto do aumento de 11,0% de leves e 3,0% de pesados.

No Rio de Janeiro, o fluxo total apresentou alta de 2,5% em janeiro ante dezembro, em termos dessazonalizados. O resultado decorreu do crescimento de 3,0% de veículos leves e 2,5% de pesados.

Na comparação com janeiro de 2022, o índice total registrou aumento de 8,9%. O fluxo de leves subiu 10,3% e o fluxo de pesados subiu 1,5%. Nos últimos doze meses, o índice total acumula crescimento de 4,6%, fruto da alta de 4,8% dos veículos leves e de 3,6% dos veículos pesados.

