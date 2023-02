Decisão de Fux quanto ao ICMS sobre energia favorece cobrança do imposto no CE

A decisão do ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal Federal (STF), que permite a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das tarifas de transmissão (Tust) e distribuição (Tusd) de energia elétrica favorece a tese de estados e municípios, preocupados com perdas de arrecadação, incluindo o Ceará.

Por outro lado, na análise do consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Jurandir Picanço, o consumidor cearense será pouco impactado uma vez que com o imbróglio judicial entre estados e União, travado desde o ano passado, os descontos sobre essas tarifas não vinham sendo aplicados, de fato.

"Foi uma decisão monocrática que ainda deverá ser aprovada no Plenário do STF. Com relação ao consumidor, o impacto varia entre as diferentes categorias e poderia alcançar 5%, mas, na prática, os consumidores de energia elétrica do Ceará não sofrerão impacto pois não estavam aplicando esses descontos", explica Picanço.

A decisão tomada por Fux na última quinta-feira, 9, concedeu tutela cautelar à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7195, impetrada pelos Estados, e suspendeu os efeitos da Lei Complementar 194, no que se refere à cobrança do ICMS sobre a Tusd e a Tust na conta de energia. O ministro aceitou o argumento de que quem deve legislar sobre o tributo são os Estados e não a União, nem o Poder Legislativo.



“Não se afigura legítima a definição dos parâmetros para a incidência do ICMS em norma editada pelo Legislativo federal, ainda que veiculada por meio de lei complementar. Outrossim, sob o aspecto material, o uso do termo 'operações' remete não apenas ao consumo efetivo, mas a toda a infraestrutura utilizada para que este consumo venha a se realizar, isto é, o sistema de transmissão da energia”, escreveu Fux em sua decisão.

A urgência para a concessão da medida tem como base nos prejuízos bilionários sofridos pelos cofres das unidades da federação com a medida tomada no governo Jair Bolsonaro (PL) para baixar a conta de luz de forma artificial.

A estimativa que foi apresentada pela defesa dos estados é que deixa-se de arrecadar cerca de R$ 16 bilhões a cada 6 meses com a redução do ICMS.

Esse impacto também levaria à queda na arrecadação dos municípios, uma vez que 25% da receita do tributo deve ser repassado às prefeituras. (Colaborou Paloma Vargas)

