Consignado do Auxílio Brasil terá novas regras; veja o que muda

O governo federal anunciou novas regras, mais restritivas, para a concessão de empréstimos consignados às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Agora, o limite para o desconto mensal no benefício será de 5%, e não mais de 40%, já iniciado nessa quinta-feira, 9.

Em janeiro, a Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão da oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família. Em comunicado, o banco informou que o produto passaria por uma “revisão completa de parâmetros e critérios”.

No entanto, as novas regras foram editadas em portaria do ministro do Desenvolvimento e Assistência social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) dessa quinta-feira, 9. As mudanças não alcançam contratos anteriores.

"As determinações se aplicam exclusivamente às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil que, na data da publicação desta portaria, não tenham contraído empréstimo consignado, nos termos do Decreto nº 11.170, de 11 de agosto de 2022", diz o ato.

Além disso, o número de prestações para o pagamento do crédito não poderá exceder a seis parcelas mensais e sucessivas e a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5% ao mês. Antes da mudança, o número máximo de parcelas mensais era de 24 e a taxa praticada pelos bancos poderia ser de até 3,5% ao mês.

Como funciona o consignado do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi sancionado em agosto do ano passado, mas passou a ser ofertado pelo mercado financeiro somente em outubro.

Pela lei, para definir o valor do crédito a ser liberado, é considerado o benefício de R$ 400, e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pago temporariamente ano passado para as famílias e retomado este ano.

Com isso, quando começou a ser contratado, o valor máximo da parcela do consignado do Auxílio era de R$ 160. Agora, com o novo limite de 5%, esse valor cai para apenas R$ 20.

Mesmo se o benefício for cancelado, o empréstimo ainda seguirá em vigor. Assim, será necessário depositar o valor da parcela na conta até a data de vencimento. Caso haja atraso no pagamento das prestações, os valores serão acrescidos de multa e juros.

Como solicitar o empréstimo?

O empréstimo deve ser feito pelo responsável familiar da família beneficiária do Auxílio Brasil, diretamente nas instituições financeiras habilitadas junto ao Ministério da Cidadania. A parcela do empréstimo pode ser de até 5% do valor do benefício. O pagamento será descontado mensalmente, direto no benefício da família.

Em que bancos posso pedir o empréstimo do Auxílio Brasil?

O Ministério da Cidadania divulgou que 12 bancos foram autorizados a oferecer o consignado do Auxílio Brasil. Veja a lista abaixo:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank

Banco Crefisa

Banco Daycoval

Banco Pan

Banco Safra

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto

Facta Financeira

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto

Valor Sociedade de Crédito Direto

S/A Zema Financeira

Qual a taxa de juros?

A portaria obriga os bancos a informar a taxa de juros aplicada, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo, veda a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC), e quaisquer outras taxas administrativas, e proíbe o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

O número de prestações não poderá exceder seis parcelas mensais e a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5% ao mês.

