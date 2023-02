Com valores recordes, Aeris Energy divulga resultados financeiros de 2022

A Companhia sediada no Ceará registrou R$ 267 milhões de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), que representa um crescimento de 7,9% em relação a 2021

A fabricante de pás eólicas sediada no Ceará, Aeris Energy, anunciou os resultados financeiros referentes ao ano de 2022. A Companhia registrou R$ 267 milhões de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida), que representa um crescimento de 7,9% em relação a 2021.

A receita líquida operacional da Aeris Energy foi de R$ 2,4 bilhões no ano, já os investimentos totais atingiram R$ 87,1 milhões, com retorno de 11,3% sobre o capital investido (ROIC).

Em uma perspectiva futura, as potenciais ordens cobertas por contratos de longo prazo totalizam 2.126 sets de pás com potência equivalente a 10,5 GW.

Usando como parâmetro a taxa de câmbio de encerramento do terceiro trimestre de 2022, a receita líquida potencial dos contratos de longo prazo da companhia totaliza R$ 8,9 bilhões.

A empresa possui cerca de 5 mil funcionários que atuam em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de Caucaia/CE, e teve oano de 2022 marcado pelo recorde de entregas para o mercado doméstico. A corporação produziu um total de 1.800 pás em todo o ano.

