China: taxa anual do CPI sobe a 2,1% em janeiro, em ritmo menor do que o esperado

A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da China subiu 2,1% em janeiro, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo escritório de estatísticas chinês (NBS). O resultado apresentou ritmo pouco menor do que esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 2,2% Já a inflação ao produtor (PPI) da China teve queda anual de 0,8% em janeiro. O consenso no levantamento do WSJ era de recuo menos acentuado, de 0,5%. Em relação a dezembro, o CPI chinês aumentou 0,8% em janeiro, enquanto o PPI diminuiu 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.

