Bradesco diz estar em compasso de espera sobre recuperação judicial da Americanas

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, disse nesta sexta-feira, 10, que o banco está em "compasso de espera" nas negociações relacionadas à recuperação judicial da Americanas. Enquanto isso, preferiu provisionar 100% do crédito que tem direito a receber da varejista, em uma sinalização de que, neste momento, espera não ser pago. O Itaú fez movimento semelhante.

"Estamos em compasso de espera, para ouvir se há um fato novo", disse ele em coletiva de imprensa. Lazari não citou a Americanas nominalmente. "Por enquanto, não há sinalização de como vai ser resolvido", emendou.

Como tem mostrado o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as negociações entre a Americanas e os bancos credores estão travadas, e a companhia deve recorrer a um empréstimo-ponte, com metade ou mesmo todo o montante concedido pelos três acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lazari disse ainda que o banco estimou o guidance para provisões contra a inadimplência neste ano considerando tanto os calotes de empréstimos antigos quanto o crescimento da carteira ao longo de 2023. Este ano deve ser, porém, de menor apetite de risco.

Tags