Taxa anual do CPI da Alemanha acelera a 8,7% em janeiro, abaixo do previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha atingiu 8,7% em janeiro, acelerando levemente ante 8,6% em dezembro, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 9, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado, porém, ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 9,4% no mês passado. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 1% em janeiro. Também neste caso, o consenso do WSJ era de alta maior, de 1,2%.

