Presidente do BoE diz esperar que inflação desacelere rapidamente este ano

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse nesta quinta-feira (9) esperar que a inflação no Reino Unido desacelere rapidamente este ano e pediu que essa previsão seja levada em consideração durante negociações salariais. "Precisamos ver para onde vai o ajuste de preços no mercado de trabalho", disse Bailey, em depoimento no Parlamento britânico. Bailey também avaliou que o mercado de trabalho do Reino Unido está bastante apertado.

