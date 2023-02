Concurso Petrobras: Edital publicado. Veja como participar

Foi publicado o edital do novo concurso da Petrobras para 2023. Ao todo, são 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva.

As informações estão no Diário Oficial da União (DOU). Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$5.563,90.

Confira as áreas e vagas de nível técnico júnior Petrobras 2023:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes - Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção - Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção - Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção - Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços - Administração (seis imediatas e 12 no CR).

Conforme o edital, o salário básico será de R$3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$5.563,90.

Os aprovados podem ser loteados em qualquer estado em que a Petrobras atue, a critério da estatal. A contratação será feita conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Inscrições vão até março

As inscrições para o concurso Petrobras 2023 iniciam às 10h do próximo dia 15 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe, organizador da ação. Os interessados terão até as 18h do dia 17 de março para se inscrever.

Para participar da seleção será preciso pagar uma taxa de R$62,79, até o dia 22 de março.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, no site da banca, entre as 10h do dia 15 e as 18h do dia 27 de fevereiro.

Provas em abril

A avaliação está prevista para o dia 30 de abril, no turno da tarde, com quatro horas de duração. Os exames ocorrerão nas 26 capitais, além do Distrito Federal.

Ao todo, serão cobradas 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos.

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a oito em Conhecimentos Básicos, 18 na parte Específica e 30 no conjunto das provas.

Divulgação do resultado

O resultado está previsto para ser publicado em 10 de julho, pós a conclusão de todas as etapas. Após essa data, a seleção será homologada e ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Resumo sobre a seleção:



Órgão: Petrobras

Cargos: profissional Petrobras de nível técnico júnior

Vagas: 1.119

Requisitos: nível médio técnico

Remuneração: R$5.563,90

Inscrições: de 15 de fevereiro a 17 de março

Provas: 30 de abril

