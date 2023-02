Peru: BC mantém taxa de juros em 7,75%, mas indica possibilidade de altas

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 7,75%. Em comunicado, a instituição destacou que a pausa no aperto monetário "não implica necessariamente o fim do ciclo da alta de juros" e afirmou que futuros ajustes estão condicionados a novos dados sobre inflação, efeitos macroeconômicos e acontecimentos sociais recentes.

Segundo o BCRP, o índice de preços ao consumidor (CPI) e seu núcleo - que exclui alimentos e energia - continuam ambos muito acima do limite definido como meta pelo banco central. Em nota, o Conselho do BC peruano reafirmou seu compromisso em reduzir os preços, garantindo que irá "adotar as ações necessárias" para assegurar o retorno da inflação à meta.

O banco observa ainda que grande parte dos indicadores e projeções da economia peruana tiveram uma deterioração em janeiro e se mantém em campo pessimista. Nos últimos meses, o Peru tem enfrentado uma crise política e ondas de protestos desde o afastamento do presidente Pedro Castillo, em dezembro, que chegaram a afetar o comércio e exportação de commodities.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A próxima reunião monetária deve ocorrer no dia 09 de março.

Tags