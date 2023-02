Multiplan tem lucro líquido de R$ 239,027 milhões no 4º trimestre; alta de 11,9%

A Multiplan teve lucro líquido de R$ 239,027 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 11,9% ante o mesmo período de 2021.

A companhia teve recuperação no fluxo de visitantes e das vendas após o período mais duro da pandemia, obtendo maior faturamento com aluguéis de lojistas e estacionamentos.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 374,563 milhões, expansão de 31,3% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda subiu 9,1 pontos porcentuais, para 73,1%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) foi de R$ 343,426 milhões, avanço de 11,4%. A margem FFO encolheu 2,1 ponto porcentual, indo a 67,0%.

A receita líquida totalizou R$ 512,355 milhões, avanço de 14,9%. A receita de locação cresceu 12,6%, para R$ 497,949 milhões, e a de estacionamento saltou 19,3%, para R$ 75,436 milhões.

A dívida líquida da Multplan no quarto trimestre do ano chegou a R$ 2,081 bilhões, montante estável na comparação com o terceiro trimestre.

A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 1,6 vez, ante 3,06 vezes um ano antes. A companhia tinha R$ 1,028 bilhão em caixa.

Tags