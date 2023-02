IGP-M cai 0,23% na 1ª prévia de fevereiro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou uma deflação de 0,23% na primeira prévia de fevereiro, informou nesta quinta-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No primeiro decêndio de janeiro, o índice havia registrado alta de 0,32%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) teve queda de 0,48% nesta leitura, após subir 0,35% na leitura anterior. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou a 0,51% nesta medição, ante 0,22% na mesma prévia de janeiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) avançou a 0,31%, após alta de 0,28% na primeira prévia do mês passado, de acordo com a FGV.

Tags