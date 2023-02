Combo de internet e TV por assinatura foi componente de maior impacto no IPCA

O grupo Comunicação subiu 2,09% no do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), maior variação entre os nove grupos de bens e serviços pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isoladamente, o subitem combo de telefonia, internet e TV por assinatura, com alta de 3,24%, teve o maior impacto de alta no IPCA de janeiro, contribuindo com 0,05 ponto porcentual (p.p.) do avanço de 0,53% no índice fechado.

Já o subitem TV por assinatura subiu 11,78% em janeiro. Somados, os dois subitens acrescentaram 0,09 p.p. no IPCA de janeiro.

"Também houve alta nos preços dos aparelhos telefônicos (0,44%) e nos serviços de acesso à internet (2,09%)", informa a nota divulgada pelo IBGE.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do IPCA do IBGE, é comum esses serviços de comunicação passarem por reajustes nas tarifas no início do ano.

Ainda no campo dos impactos de alta no IPCA de janeiro, o pesquisador lembrou que as chuvas afetaram regiões produtoras de batata e cenoura, que puxaram a alta de 0,60% na alimentação no domicílio.

