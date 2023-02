BCs devem incluir mais países em desenvolvimento em suas metas, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 9, que acredita que os bancos centrais, assim como o Banco Mundial, precisam "expandir os seus trabalhos" para abordarem questões globais com maior seriedade, em especial destacando a pobreza extrema e o desenvolvimento sustentável, além de incluir mais países subdesenvolvidos nessas pautas.

"É impossível falar de desenvolvimento hoje sem falar de crises globais", explicou, durante discurso de abertura em um painel do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

Janet Yellen enfatizou a urgência para que bancos comecem a pensar em "novas medidas de sucesso", para promover um maior incentivo na inclusão de países mais pobres em suas metas, oferecendo apoio na transição dessas economias ao processo de desenvolvimento sustentável, por exemplo.

China

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos comentou ainda que um dos principais obstáculos para o desenvolvimento mundial sustentável é a "falta de compreensão da China em se abrir aos problemas do mundo". Segundo ela, os EUA tentarão convencê-los a se envolverem de forma mais participativa na resolução de problemas globais no próximo encontro do G20.

No discurso de abertura que realizou para painel do CSIS, Yellen não entrou em maiores detalhes de como seria essa conversa com a China no evento do G20, mas garantiu que espera ver maior abertura por parte do lado chinês após o evento.

