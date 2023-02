Trabalhadores de asseio e conservação aprovam indicativo de greve no CE

Trabalhadores de asseio e conservação aprovaram indicativo de greve durante assembleia na noite de quarta-feira, 8 de fevereiro. Se as negociações não avançarem, a paralisação começará dia 8 de março e sem prazo determinado para encerrar. Há uma nova reunião com o Governo marcada para quarta-feira, 15 de fevereiro.

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Locação e Administração de Imóveis Comerciais, Condomínios e Limpeza Pública do Estado do Ceará (Seeaconce), que representa os trabalhadores, explica que a categoria reivindica aumento com base no Índice de preços no consumidor (INPC) e mais ganho real de 4%.

Quatro rodadas de negociação com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seasec), que representa as empresas, foram realizadas, porém, sem avanços.

O sindicato patronal alega que o governo estadual, responsável pela contratação da maior parte dos terceirizados, não realiza esse tipo de reajuste e só faria o reajuste com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O que, na prática, não causaria aumento real no salário. Trabalhadores da primeira até a quinta faixa ganharão somente o salário mínimo se for pelo IPCA.

Penha Mesquita, presidente da Seeaconce, liderou a assembleia e explicou ao O POVO o que são as reivindicações da categoria e as expectativas em relação às negociações.

“Os empresários decidiram por bem dizer que não irão dar, pois, de acordo com eles, o governo não passa na fatura deles essa diferença. Mas não vamos aceitar e nem deixar que os empresários retirem um centavo sequer do nosso plano de saúde, da nossa cesta básica, do nosso vale-alimentação. Queremos reajuste, e não que seja retirado o que já temos", enfatiza.

