Serra: BC pode contribuir com crescimento sustentado mantendo inflação na meta

O Banco Central (BC) pode contribuir com o crescimento econômico sustentado, mantendo a inflação na meta e ancorada. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 8, pelo diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, durante evento em Macaé, litoral Norte do Rio.

"É importante ter uma inflação estável e controlada", disse Serra, para quem crescimento mais contínuo e estável, com inflação controlada, é benéfico para todo mundo. "Um Banco Central com credibilidade é a melhor forma de incentivar o crescimento sustentado do País, inclusive da indústria."

