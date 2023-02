Petrobras: produção comercial de óleo e gás cai 3,3% no 4º trimestre

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 8, que fechou o quarto trimestre do ano com produção média comercial de 2,325 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe, petróleo e gás natural), queda de 3,3% na comparação com um ano atrás. Em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,2%, disse a companhia em seu relatório de produção.

Ao todo (incluindo a parcela que não é comercializada), a produção foi de 2,646 milhões de boe/d, queda de 2,1% ante o quarto trimestre de 2021.

A produção brasileira de petróleo foi de 2,611 milhões de barris por dia (bpd), o que representou um recuo de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A produção interna de gás natural foi de 500 milhões boe/d, queda de 2,5% na mesma comparação.

No pré-sal, foram extraídos 1,639 milhão de bpd no quarto trimestre de 2022, alta de 2,4% ante o quarto trimestre de 2021.

Em seu relatório trimestral, a Petrobras informou ainda que a produção de derivados caiu 9,7% ante igual período do ano passado, para 1,724 milhão de bpd. O total de vendas de derivados caiu 2,8% na comparação interanual. Já o fator de utilização da capacidade das refinarias ficou em 88% na média de 2022.

