Pacheco diz que autonomia do BC é um avanço e que Campos Neto é bem preparado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a autonomia do Banco Central é um avanço que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte. De acordo com ele, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, é um homem bem preparado.

"Vamos buscar cuidar das questões do País e enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central, e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem-sucedido", declarou Pacheco, na noite desta quarta-feira, 8.

Ao classificar Campos Neto como um homem preparado, o senador também citou a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em conferir estabilidade ao País. Na avaliação dele, ambos são pessoas de boa intenção. "Quando homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem", disse.

O Broadcast noticiou que aliados do governo no Congresso iniciaram uma espécie de "mutirão" para protocolar requerimentos de convite para Campos Neto ir à Câmara e ao Senado para explicar a política de juros e, até mesmo, erros nos dados de fluxo cambial. É mais uma forma de pressionar o presidente do BC, mas sem efeito prático, já que, após a aprovação da autonomia do BC, o presidente da autarquia não pode mais ser convocado pelo Legislativo. Ou seja, ele comparece apenas se assim quiser.

