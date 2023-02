Dirigente afirma que Fed precisará manter postura 'suficientemente restritiva'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o Fed precisará manter a política monetária suficientemente restritiva por "alguns anos" para reduzir a inflação e realinhar a oferta e a demanda na economia dos Estados Unidos, durante o CFO Network Summit, do The Wall Street Journal, em Nova York.

"Para mim, o importante é que precisamos de uma postura suficientemente restritiva, precisamos manter uma política suficientemente restritiva, vamos precisar manter isso por alguns anos para garantir que a inflação chegue a 2%, então eventualmente, teremos as taxas de juros presumivelmente de volta a níveis mais normais", comentou Williams.

Tags