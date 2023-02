BNB investiu R$ 1,7 bilhão em energias renováveis no Ceará em 2022

Com o intuito de impulsionar as matrizes energéticas sustentáveis, o Banco do Nordeste tem investimento forte na matriz solar

O Banco do Nordeste (BNB) investiu R$ 1,7 bilhão em energias renováveis, como eólica e solar, em 2022, no Ceará. Os últimos quatro anos somaram R$ 3,6 bilhões em aplicações no setor.

De acordo com a Área de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Banco, em nível nacional, foram inseridos R$ 5,9 bilhões em matrizes energéticas renováveis, acumulando R$ 25 bilhões nos últimos quatro anos.

“Nós atuamos para oferecer estrutura de atração a novos negócios ao mesmo tempo que contribuímos para o País, principalmente em nossa área de atuação, ter uma geração de energia mais limpa. E fazemos isso olhando todo o sistema. Do pequeno gerador para consumo próprio com placas solares em casa até os grandes projetos de usinas solares e eólicas”, afirma José Gomes da Costa, presidente do BNB.

Em destaque para a instituição está a matriz solar, que vem aumentando em demanda nos últimos quatro anos, as contratações cresceram 304%, passando de R$ 948 milhões em 2019 para R$ 3,8 bilhões em 2022. O total do investimento do banco foi de R$ 9,8 bilhões.

De acordo com Luiz Alberto Esteves, economista chefe do BNB, essa mudança de investimento vem acompanhada da transformação nas políticas públicas de desenvolvimento da região do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.



