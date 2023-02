Reservas internacionais da China sobem mais do que o esperado em janeiro

As reservas internacionais da China avançaram mais do que o esperado em janeiro em meio à desvalorização do dólar, segundo dados publicados nesta terça-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês. No fim de janeiro, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,184 trilhões, representando alta de US$ 56,8 bilhões em relação a dezembro. O resultado do mês passado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de US$ 26 bilhões nas reservas. Fonte: Dow Jones Newswires.

