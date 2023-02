Ceará registra aumento de 45,19% passageiros nos aeroportos

Em 2022, cerca de 6,5 milhões de passageiros passaram pelos terminais espalhados pelo Estado. Na Capital do Estado, no Aeroporto Pinto Martins, foram 5, 7 milhões visitantes

O Ceará registrou 45,19% de aumento de circulação nos aeroportos do Estado em 2022, no comparativo ao igual período do ano anterior. Ao todo, 6.585.224 passageiros passaram pelos terminais cearenses no ano passado, segundo dados do Departamento de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Só pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza embarcaram e desembarcaram cerca de 5.748.891 passageiros ao longo de 2022, ante 3.971.382 registrados em 2021.

Já o Aeroporto de Juazeiro do Norte apresentou crescimento de 27,61% no número de passageiros e 21,06% em aeronaves. No total, passaram pelo terminal 508.194 viajantes, de acordo com a administradora Aena Brasil.

A secretária da Setur, Yrwana Albuquerque, avalia que esse cenário reflete a recuperação das atividades após a pandemia da Covid-19 no Ceará e acompanha o crescimento da nossa malha aérea, que se consolida tanto com voos regionais, como nacionais e internacionais.

Aeroportos regionais

O terminal de Jericoacoara teve um crescimento expressivo de 101,30% na sua movimentação, o que corresponde a 312.353 passageiros, e 47,78% de aeronaves. Ele, assim, como os demais regionais são administrados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará.

Oferta de voos

O Ceará possui 18 voos diretos para diversos estados do Brasil como Belém, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de setes destinos regionais, fortalecendo a estratégia de interiorização do turismo. São eles: Jericoacoara, Aracati, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, São Benedito e Sobral.

