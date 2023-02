McCarthy condiciona aumento do teto da dívida a mudanças na política de Biden

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, condicionou, nesta segunda-feira, 6, um aumento no teto da dívida americana a mudanças na política de gastos do governo do país. "Os gastos desenfreados dos últimos anos acabaram", afirmou o líder republicano, que controla a Casa.

McCarthy exortou o presidente dos EUA, Joe Biden, a negociar o tema com a oposição e acusou o democrata de não estar disposto a adotar mudanças nas despesas. Segundo ele, os republicanos estão em busca de um "aumento responsável" do teto.

O deputado acrescentou que um default da dívida soberana "não é uma opção", mas que o futuro de impostos e juros permanentemente elevados também não são. "O aumento responsável do teto que comece a eliminar gastos desnecessários e nos leve em direção a um orçamento equilibrado não é apenas o lugar a certo do qual começar, é o único lugar do qual começar", disse.

Os comentários expõem as divergências entre a legenda oposicionista e Biden, que insiste não pretender negociar o tema. Desde janeiro, o Tesouro americano adota medidas extraordinárias para conseguir contornar o limite, mas essas ações devem ser suficientes até junho. Se até meados do ano não houver acordo, os EUA podem não conseguir honrar obrigações financeiras.

