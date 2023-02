Preço máximo do etanol no Ceará sobe 20% e beira os R$ 6 por litro

O preço máximo do litro do etanol cobrado pelos postos de combustíveis no Ceará sofreu um novo reajuste e saltou 20% na última semana, segundo atestou a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustível e Gás Natural (ANP).

O valor máximo observado entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023 foi de R$ 5,99, enquanto que, uma semana antes, o máximo cobrado pelo litro do etanol no Estado era R$ 4,99, aponta o levantamento semanal feito pela ANP.

Assim, o etanol supera o valor máximo da gasolina no Ceará, que, hoje, é apontado pela ANP em R$ 5,88. Sendo que, neste intervalo de duas semanas, a Petrobras operou o primeiro aumento do gasolina do ano: foram 7,46% de alta ajustados em 25 de janeiro. Com isso, o valor vendido da companhia para as refinarias saiu de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso faz com que o abastecimento com etanol por carros flex fique inviável, uma vez que a orientação dos mecânicos é de que o combustível a base de cana-de-açúcar só é competitivo quando o valor pelo litro é 70% do valor da gasolina.

Confira os valores máximos do litro do etanol no Ceará:

CANINDÉ: R$ 4,99

CAUCAIA: R$ 4,79

CRATO: R$ 4,29

FORTALEZA: R$ 4,79

ITAPIPOCA: R$ 4,8

JUAZEIRO DO NORTE: R$ 5,99

LIMOEIRO DO NORTE: R$ 4,49

MARACANAÚ: R$ 4,79

QUIXADÁ: R$ 4,79

SOBRAL: R$ 4,89

Preços médio e mínimo

Já o preço mínimo cobrado pelos postos de combustíveis no Ceará não foi alterado na última semana, permanecendo em R$ 4,19, entre as duas últimas semanas, conforme o levantamento semanal da ANP.

No entanto, o preço médio do etanol no Estado subiu de R$ 4,55 para R$ 4,60 - uma variação de 1,09% em uma semana. No total, o levantamento semanal de preços da Agência conferiu as bombas de 128 estabelecimentos.

Ceará lidera mais caros do Nordeste

O aumento observado, mesmo baixo, mantém o Ceará na liderança do ranking do valor médio do litro de etanol mais caro do Nordeste. O valor cobrado pelos postos de combustíveis no Estado desbanca mercados de custo de vida bem mais caros, como São Paulo e Minas Gerias e só perde para Amapá, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Veja o ranking de preço médio:

AMAPÁ: R$ 5,24 RORAIMA: R$ 4,86 RIO GRANDE DO SUL: R$ 4,80 SANTA CATARINA: R$ 4,62 CEARÁ: R$ 4,60 BAHIA: R$ 4,54 PARÁ: R$ 4,51 RONDÔNIA: R$ 4,48 RIO GRANDE DO NORTE: R$ 4,43 MARANHÃO: R$ 4,38 ACRE: R$ 4,37 ESPÍRITO SANTO: R$ 4,35 RIO DE JANEIRO: R$ 4,34 TOCANTINS: R$ 4,31 PIAUÍ: R$ 4,11 SERGIPE: R$ 4,11 PARANÁ: R$ 4,04 PERNAMBUCO: R$ 4,04 ALAGOAS: R$ 3,97 AMAZONAS: R$ 3,86 DISTRITO FEDERAL: R$ 3,81 MATO GROSSO DO SUL: R$ 3,80 MINAS GERAIS: R$ 3,79 PARAÍBA: R$ 3,76 SÃO PAULO: R$ 3,73 GOIÁS: R$ 3,65 MATO GROSSO: R$ 3,55



Mais notícias de Economia

Tags