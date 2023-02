Brasil tem bônus do setor financeiro, agronegócio e da democracia, diz Trabuco

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabucco Cappi, afirmou que o Brasil é um País competitivo, que tem vários "bônus" relacionados especialmente à atuação do setor privado e de viver em plena democracia. "Um dos bônus é a indústria financeira, que é um fator de estabilidade. Temos o bônus do setor do agronegócio", destacou Trabuco no Lide Brazil Conference em Lisboa, com transmissão virtual, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais. "Além disso, o governo atual estabelece a valorização da sustentabilidade da ecologia, o que é fundamental para termos uma diplomacia ambiental para valorizar aspectos tão importantes que o mundo requer."

Trabuco destacou que o Brasil além de ser um grande produtor de alimentos que são vendidos para o exterior, na prática é um importante exportador de água. "Para produzir 1 quilo de carne são necessários 15 mil litros de água. Para 1 quilo de arroz é preciso 3 mil litros de água", disse. "Quando somos uma potência do agronegócio, estamos exportando água, o que o Brasil tem essa possibilidade pelo seu regime de chuvas, a matriz energética de ser extremamente sustentável."

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Brasil tem desafios. "Mas não o da dívida interna que, com um arcabouço fiscal, pode dar segurança para que a dívida seja extremamente confortável". Ele também ressaltou que a dívida externa não é um problema, pois ela é contida.

"Temos a dúvida interna? Mas a democracia se impôs. Temos um governo com preceitos muito sólidos de democracia e para isso todos nós empresários temos de (atuar) para criar pontes, ponderações. Somos partícipes desta construção."

De acordo com Trabuco, o País tem uma dívida social e sobre ela todo o País precisa refletir. "Lembro com muita satisfação das teses do ministro Gilmar Mendes (STF) com relação a leis de responsabilidade social, tão importantes quanto a lei de responsabilidade fiscal", apontou. "E para isso, é preciso exigir de todos nós, a sociedade, as métricas de avaliação" do desempenho de políticas públicas."

Para o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Brasil tem perspectivas muito positivas de desenvolvimento. "Somos o melhor direcionador de investimentos. Um porto seguro, com estabilidades jurídicas e potencialidade do mercado interno."

