Produção sobe em 11 dos 26 ramos industriais em dezembro ante novembro de 2022

A estabilidade na atividade da indústria em dezembro ante novembro de 2022 foi marcada por um predomínio de desempenhos negativos. Apenas 11 dos 26 ramos industriais pesquisados na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) registraram crescimento, ante 15 ramos com queda. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, as influências positivas mais importantes vieram da produção de "coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis", com crescimento de 3,4% ante novembro de 2022. A fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos cresceu 9,1% na mesma base de comparação.

"Outras contribuições positivas relevantes sobre o total da indústria vieram de produtos de metal (5,6%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (1,3%), de confecção de artigos do vestuário e acessórios (8,0%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4,7%) e de couro, artigos para viagem e calçados (6,7%)", diz a nota divulgada pelo IBGE.

Na contramão, entre os 15 ramos industriais que registraram queda na produção, o IBGE destacou "produtos alimentícios (-2,6%) e metalurgia (-5,1%)", que "exerceram os principais impactos em dezembro de 2022, com ambas interrompendo dois meses consecutivos de avanço, período em que acumularam expansão de 8,5% e 8,6%, respectivamente".

Segundo o IBGE, também houve recuos na produção de "outros produtos químicos" (-3,2%), de "máquinas e equipamentos" (-3,6%), de "indústrias extrativas" (-1,1%) e de "bebidas" (-2,8%).

Comparação com dezembro de 2021

A queda de 1,3% na indústria em dezembro ante dezembro de 2021 foi verificada em 18 dos 26 ramos industriais pesquisados na pesquisa do IBGE. Ao divulgar os dados, o instituto ponderou que dezembro do ano passado teve um dia útil a menos (22 dias) do que dezembro de 2021, o que tende a afetar a comparação dos volumes de produção entre os dois períodos.

Segundo o IBGE, as principais influências negativas sobre o desempenho agregado da indústria vieram das indústrias extrativas, com queda de 4,0% na produção, da fabricação de máquinas e equipamentos, com tombo de 8,6%, e de produtos de madeira, que despencou 31,5% ante dezembro de 2021.

Houve ainda recuos na produção de minerais não metálicos (-9,9%), metalurgia (-6,4%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-13,4%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-8,0%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-13,2%), outros produtos químicos (-2,5%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-10,5%), produtos diversos (-15,0%) e produtos têxteis (-10,6%).

Na contramão, "entre as oito atividades com expansão na produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (6,0%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (32,1%) exerceram as maiores influências sobre a indústria", informa a nota divulgada pelo IBGE. Outras atividades com desempenho positivo na comparação de dezembro de 2022 com igual período do ano anterior foram veículos automotores, reboques e carrocerias (4,4%), produtos alimentícios (2,1%) e outros equipamentos de transporte (23,0%).

